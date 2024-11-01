鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至27.05元，預估目標價為556.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.33元下修至27.05元，其中最高估值29.63元，最低估值26.32元，預估目標價為556.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|29.63(29.63)
|33.98
|45.52
|最低值
|26.32(26.36)
|24.96
|33.72
|平均值
|27.29(27.49)
|30.58
|36.6
|中位數
|27.05(27.33)
|29.71
|34.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|62,580,000
|72,759,000
|90,143,750
|最低值
|58,180,000
|62,037,000
|74,869,000
|平均值
|61,680,300
|68,409,900
|79,412,690
|中位數
|62,100,000
|68,665,000
|76,664,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.35
|15.24
|16.5
|11.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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