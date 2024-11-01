台股初步止跌，下周是關鍵，「邊緣運算飆股」蓄勢待發！
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:00
美國大型科技股財測展望不如市場預期，美超微更是傳出會計師請辭，一口氣大跌 3X%，加上總統大選不確定因素干擾，美股直接回測，費半跌破月線，盤勢偏弱；台股加權指數回測到季線，月線下彎，櫃買指數跌破季線，盤勢偏弱，不過今天拉出長下影線，這是初步止跌訊號，請多看一天，下周站穩今天高點才會正式止跌，展開反彈行情，未見到正式止跌之前，都不要過度進出，顧好手中持股，該出場就先出場，不要加碼攤平，不要擴大虧損，控制好風險，盤勢穩定再擴大操作。
大華國際投顧蘇建豐指出，盤勢震盪，趁機觀察好股票，有未來有營收有題材的個股，才會成為市場主流，AI 產業明確成長，留意 AI 伺服器中組裝，散熱，機殼，還有機器人，CoWoS 封裝，扇出型封裝等。例如，鴻海 (2317-TW)，廣達(2382-TW)，緯創(3231-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，晟銘電(3013-TW)，勤誠(8210-TW)，大銀微系統(4576-TW)，恩德(1528-TW)，東捷(8064-TW)，光聖(6442-TW) 等。
蘇建豐從 8/26 就開始推薦矽光子族群，買在市場上沒人知道的時候，後面變成市場主流，就能迎接大獲利行情，龍哥一路操作，從聯亞 (3081-TW)，聯光通 (4903-TW)，星通 (3025-TW)，達興材料 (5234-TW)，正達 (3149-TW)，光鋐 (4956-TW)，到晉倫 (6151-TW)，恩德 (1528-TW)，漲不停的飆股故事，大賺 + 778%，你獲利了嗎？沒賺到不用後悔，展望未來，現在的震盪，是【機會】。
【紅光滿面 - 光鋐】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，下周一要放出來了，有機會持續攻擊，持股 31~46.15 元，獲利 + 48%，剩餘持股續抱，跟著蘇建豐繼續搶錢。
【振翅高飛 - 晉倫】切入半導體材料，營收動能強，股價整理兩個月突破轉強，連續三天漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 48~64.9 元，獲利 + 35%，剩餘持股續抱，繼續搶錢！
【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，股價創高後，跟著台股回測月線，佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！
【頂天立地】今年轉虧為盈，研發導電高分子奈米材料，切入應用到電子產業，營收和獲利迎來成長，股價創高後跟著台股回測月線，潛在上漲空間 + 30~50%，跟上獲利就對了！
【AI 小尖兵】題材保留，簡單講 AI 大數據趨勢之下，提高 XX 需求，營收進入爆發期，股價經過三個月整理後轉強，股價跟著台股回測，隨時要創高，拉回都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，你不可錯過！
【來電 50】電聲裝置營運回溫，切入 AI 智能產品，9 月營收年增 3X%，今年上半年已經賺贏去年整年，營收和獲利會越來越好，股價經過整理後站回月線轉強，迎接 2 根漲停，後面還有很大上漲空間，你一定要賺到！
最新佈局【邊緣運算飆股】切入智慧邊緣運算解決方案，應用於人工智慧與機器視覺，讓客戶全面提升生產效能，營收和獲利可望大幅度成長，股價經過三個月整理後轉強，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢。
跟龍哥說生日快樂，給你「邊緣運算飆股」，一起快樂賺錢，漲不停的飆股故事持續演出，留言「+3」，會期多 3 個月，越早加入賺越多！
【Line ID】@lung88988
https://lin.ee/NoCbIJF
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
台股初步止跌，下周是關鍵，「邊緣運算飆股」蓄勢待發！
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】迎接11月台股有機會先蹲後跳，四大主流報你知?
- 【新台股龍捲風】疊加利空中的下影線！安全距離？
- 早晨直播預告低點 台股翻紅見證奇蹟：技嘉、台積電、創意、智原、聯發科
- 統一參與網家私募 怎麼解讀？
下一篇