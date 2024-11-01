鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:00

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【紅光滿面 - 光鋐】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，下周一要放出來了，有機會持續攻擊，持股 31~46.15 元，獲利 + 48%，剩餘持股續抱，跟著蘇建豐繼續搶錢。

【振翅高飛 - 晉倫】切入半導體材料，營收動能強，股價整理兩個月突破轉強，連續三天漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 48~64.9 元，獲利 + 35%，剩餘持股續抱，繼續搶錢！

【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，股價創高後，跟著台股回測月線，佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！

【頂天立地】今年轉虧為盈，研發導電高分子奈米材料，切入應用到電子產業，營收和獲利迎來成長，股價創高後跟著台股回測月線，潛在上漲空間 + 30~50%，跟上獲利就對了！

【AI 小尖兵】題材保留，簡單講 AI 大數據趨勢之下，提高 XX 需求，營收進入爆發期，股價經過三個月整理後轉強，股價跟著台股回測，隨時要創高，拉回都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，你不可錯過！

【來電 50】電聲裝置營運回溫，切入 AI 智能產品，9 月營收年增 3X%，今年上半年已經賺贏去年整年，營收和獲利會越來越好，股價經過整理後站回月線轉強，迎接 2 根漲停，後面還有很大上漲空間，你一定要賺到！

最新佈局【邊緣運算飆股】切入智慧邊緣運算解決方案，應用於人工智慧與機器視覺，讓客戶全面提升生產效能，營收和獲利可望大幅度成長，股價經過三個月整理後轉強，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股初步止跌，下周是關鍵，「邊緣運算飆股」蓄勢待發！

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