向電動車轉型不順 Ford將暫停F-150 Lightning生產至明年1月

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-01 15:20

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美國汽車大廠福特 (F-US) 表示，該公司將暫停生產其純電動 F-150 閃電皮卡直至 1 月份，以調整產量，從而實現銷售增長和盈利能力的最佳組合。

根據聲明，11 月 15 日周五最後一個班次結束後，生產將停止，連同假期，位於底特律郊區的 Rouge 電動車廠將從 11 月 18 日至 1 月 6 日停產七周，工廠約 730 名小時工將暫時被解僱。

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福特發言人 Emma Berg 表示，福特關閉工廠的主要理由是需要「調整生產，以實現銷售成長和獲利能力的最佳組合」。這一選擇正逢福特電動車業務 Model e 面臨更普遍的困難，這一業務在 2024 年第三季虧損 12 億美元，預計全年總體虧損約 50 億美元。

福特曾對 F-150 Lightning 寄予厚望，將其作為其電動車擴張計畫的支柱，但這一車型卻遇到了包括降價和製造延遲等挑戰。福特正試圖搶占並維持電動車領域的市場份額，目前特斯拉 (TSLA-US) 的 Cyber​​truck 也加入了這個市場，後者的銷量超過了 F-150 Lightning。

福特宣布上述停產計畫之際，由於成本上升和消費者接受度問題，全電動汽車的銷售成長速度沒有許多人預期的那麼快。截至上季，福特已交付 22807 輛 Lightning。