阻止iPhone 16開賣之後 印尼也已禁售Google Pixel手機

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-01 14:50

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繼叫停 iPhone 16 銷售之後，印尼也已禁售 Pixel 手機，並表示 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 未能滿足國內內容要求。

印尼工業部發言人 Febri Hendri Antoni Arief 在周四 (31 日) 的記者會表示，儘管今年估計已有 22000 部 Google Pixel 手機，透過個人運輸或隨身物品進入本國，但在印尼交易 Google Pixel 手機仍屬非法。

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此前，由於蘋果 (AAPL-US) 未能兌現其投資承諾，政府先前已阻止 iPhone 16 設備在印尼銷售。Arief 表示，蘋果已致函尋求與工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 會面，討論這一禁令，但日期尚未確定。

Arief 說：「制定本地含量規則和相關政策，是為了公平對待所有在印尼投資的投資者，並為這裡創造附加價值並深化產業結構。」

印尼政府表示，將對被發現銷售上述手機的線上和實體商店採取行動，並停用其 IMEI 識別碼，以便這些設備無法在當地電信供應商註冊。如果是在國外購買的手機，可以供個人使用，前提是機主在入境時聲明並支付高額費用。

相關政策表明，印尼願意增加對外國投資者的限制性政策，以確保獲得更多投資。智慧型手機和平板電腦製造商，需要滿足高達 40% 的國內含量要求，具體取決於其在印尼的業務規模，這些公司可以透過在印尼製造設備、開發韌體或投資創新來遵守規定。

工業部表示，蘋果已經在印尼建立了開發者學院，儘管其投資額僅為 1.5 兆印尼盾 (9500 萬美元)，低於其 1.7 兆印尼盾的承諾。三星電子公司和小米公司等競爭對手的手機製造商已經在當地建立了工廠。