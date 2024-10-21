印尼總統宣誓就職 一文掌握普拉伯沃

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-21 15:00

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印尼周日（20 日）舉行總統副總統就職典禮，新任總統普拉伯沃與副總統吉伯朗上午在議會大廈出席典禮儀式，美國官方代表團、馬來西亞首相安華、中國國家副主席韓正等各國代表也會出席祝賀。

普拉伯沃宣誓時說：「以神之名，我鄭重承諾，盡我所能、公正履行印尼總統職務，並遵守憲法，忠實執行法律和法規，並奉獻國家」。

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73 歲普拉伯沃成為印尼歷任最年長的總統，而前總統佐科威的長子、37 歲的吉伯朗，成為最年輕的副總統。

印尼警方與軍方 18 日開始在首都雅加達部署至少 10 萬人，為普拉伯沃的就職典禮做準備。

今年 2 月的總統大選中，普拉伯沃與吉伯朗以 58.59% 的得票率擊敗另外 2 組候選人。

普拉伯沃 1951 年 10 月 17 日出生在雅加達，在家裡排行老三，上面有兩個姐姐，他是長子，下面有個弟弟。

普拉伯沃的父親是印尼非常資深的經濟學家，是印尼經濟學界的開山鼻祖佐約哈迪古蘇馬（Soemitro Djojohadikusuma），當過財政部部長、貿易部部長、國家資產部部長。

普拉伯沃的父親是爪哇人，母親是北蘇拉威西的米納哈薩人。

普拉伯沃 2024 年 2 月 5 日回了他母親的家鄉搞競選活動，從萬鴉老機場出來，前往米納哈薩的時候，一路上都是歡迎的人群，盛況空前。

他的父親因反對蘇加諾總統的政府而流亡海外，所以普拉伯沃和他的三個兄弟姐妹小時候大部分時間都在國外度過。

普拉伯沃在馬來西亞吉隆坡、瑞士、英國接受過教育，據說他會四、五門外語。

普拉伯沃於 1983 年 5 月和蘇哈托總統的女兒 Siti Hediyati Hariyadi（更為大眾熟知的名字是 Titiek Soeharto）結婚，育有一子。兩人於 1998 年離婚，具體離婚日期至今是個祕密。

據說普拉伯沃和蘇哈托女兒見面，是當時普拉伯沃的上司撮合，兩人一見鍾情。

不過，後來政局的發展，普拉伯沃和蘇哈托幾個兒子的關係越來越差。

在 1998 年 5 月蘇哈托宣布退位後，普拉伯沃曾去蘇哈托家想看望蘇哈托，但他被拒絕。

蘇哈托家族認為，普拉伯沃和民主改革派人士交往過密，引發雅加達局勢混亂，背叛了蘇哈托。

普拉伯沃和蘇哈托女兒離婚的原因眾說紛紜，有的說是普拉伯沃和蘇哈托家族關係破裂，有的說是兩人性格不和。

普拉伯沃和 Titiek 兩人雖然離婚，但關係一直都還不錯，Titiek 也多次支持普拉伯沃競選。

有意思的是，現在網上有一股聲音，呼籲普拉伯沃和前妻復合。前妻也出席了 2024 年 2 月 10 日的最後一場造勢活動。當普拉伯沃在演講中唸到前妻的名字時，台下爆發雷鳴般的歡呼聲。

蘇哈托取代蘇加諾掌權後，普拉伯沃的父親結束流亡，回到印尼。1970 年，普拉伯沃進入位於中爪哇馬革朗的印尼武裝部隊學院（即印尼陸軍最高軍事院校）學習，1974 年畢業，獲得少尉軍銜。

普拉伯沃進入軍校學習前，其實他已經收到科羅拉多大學和華盛頓大學錄取通知。

普拉伯沃一畢業就加入印尼陸軍精英部隊，他在軍中可謂順風順水，升遷迅速。