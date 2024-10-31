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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至27.36元，預估目標價為556.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由28.19元下修至27.36元，其中最高估值29.63元，最低估值26.36元，預估目標價為556.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值29.63(29.63)33.9845.52
最低值26.36(27.05)24.9631.9
平均值27.64(28.11)30.9136.19
中位數27.36(28.19)31.2534.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值62,990,49072,759,00090,143,750
最低值58,180,00062,037,00069,915,000
平均值61,806,73068,873,87078,644,660
中位數62,156,00069,035,00075,906,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.3515.2416.511.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		41,296,21738,672,54938,500,02627,200,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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