【關鍵時事】美超微兩日累計大跌41%，安永會計閃辭供應鏈後市怎麼看？一文掌握

鉅亨研報 2024-11-01 11:51

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一、市場資訊

伺服器大廠美超微（Super Micro）（10/30）日宣布安永聯合會計師事務所已辭去該公司的審計職務，導致股價收盤重挫逾 32%；而此前安永就對美超微的內部財控問題表示擔憂，如今表示「無法再信任管理層及審計委員會的陳述，而且不願與管理階層準備的財務報表有任何關聯」

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資料來源: Yahoo 股市

二、最新消息評析

事件由來: 安永會計師辭去審計工作，對公司治理與透明度感到擔憂

安永會計師事務所辭去了超微電腦的審計工作，理由是對該公司治理和透明度的擔憂。根據超微週三提交的 8-K 文件，安永對該公司在誠信和道德方面的承諾提出了質疑，只同意超微 8-K 文件中的部分內容。

在辭職信中，安永表示：“我們由於近期獲得的信息而決定辭職，這些信息導致我們無法繼續依賴管理層和審計委員會的陳述，也不願再與由管理層編制的財務報表產生任何關聯。我們最終得出結論，無法在符合相關法律或專業義務的情況下繼續提供審計服務。”

評析

美超微 (SMCI) 先前已於 9 月下旬收到遲交通知，而在 10/30 負責的會計師事務所安永辭去，主要理由是對公司治理與透明度不信任，只同意 8-K 文件中的部分內容。上述顯示，美超微的公司治理與財報的編列狀態仍持續惡化。美超微將於 11/5 公布財報，屆時可看公司所釋出的訊息與說明。

會計師的辭任影響，留意公司營運現金流與融資狀態: 安永為四大會計師事務所，未來美超微仍可尋找願意接手的會計師，但明顯除非同樣仍找到其他四大會計師事務所接手，否則若是換非四大的會計師，市場對於公司財報的信賴度仍將明顯下降，且此部分將因此持續延後美超微繳交財報的進度 (詳見: 可能路徑分析段落)。再者需要留意的就是美超微的金流狀況，由於財報不實的議題持續延燒，要留意相關金融機構對於美超微的資金借貸是否會因此而改變轉為緊縮。

觀察下表一 (美超微現金流量表)

目前美超微以 2023 年底，美超微帳上現金為 4.4 億美元，2Q24 財報中顯示帳上現金提高至 7.25 億美元，理論上第三季因營收規模受 H 系列出貨而推升營收與營業利益，現金預估將提高至 21.5 億元。但此部分則須觀察公司實際公布財報的狀況。另外要留意我們注意到美超微的 2Q24 營運活動現金流因為應收帳快速拉高而造成營運現金流由上一季的 2.7 億元流入轉為 5.95 億元流出。後續需要觀察應收帳款收回的速度，另外要搭配觀察銀行融資的狀況。

供應鏈影響分析: AI 市佔率不高，競爭對手可能取得市佔。

美超微目前主要出貨為 Nvdia 的 H 系列產品，2024 年出貨量預估為 2~3 萬台，佔整體市場比率約 5~10%，若未來因為財報疑慮而造成供應鏈訂單的移轉，相關競爭對手如技嘉、Dell 等廠商有機會可取得未來較高比例之訂單。

三、未來可能的路徑分析

2025 年… 完整閱讀請至豐雲學堂