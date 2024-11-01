〈焦點股〉強生、耀勝宣布換股聯盟 強生一度觸及漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-01 11:42

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強生製藥 (4747-TW) 與耀勝電子 (3207-TW) 周三 (30 日) 召開重訊說明，雙方以股份交換方式進行策略聯盟，擴大雙方在生技醫療產業的布局，加速市場拓展，激勵強生今 (1) 日跳空開高，一度觸及漲停板。

強生今天早盤以 77 元跳空開高，盤中一度觸及漲停價 82.3 元，隨後漲幅稍收斂，截至上午 11 點，股價暫報 79.3 元，仍漲逾半根停板，成交量超過 1000 張。不過三大法人近日在強生並無太多著墨，本周賣超 16 張。

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強生說明，雙方透過股份交換方式進行策略合作，換股比為 1 股耀勝煥 1.4 股強生，耀勝將增資發行股 5529278 新股，換取強生 42 名特定股東所持有的已發行普通股 7741000 股。預計股份交換完成後，耀勝將取得強生 17.23% 的股份，強生則取得耀勝 8.34% 股權。

強生 1966 年成立，為歷史悠久的學名藥製造商，專注開發利基型學名藥，擁有直銷及經銷醫院、診所以及藥局等銷售通路，而耀勝則專注電子產品代工，2022 年切入安全針筒產業。