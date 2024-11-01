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鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至38.29元，預估目標價為1065元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.75元下修至38.29元，其中最高估值40.21元，最低估值35.68元，預估目標價為1065元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值40.21(40.81)45.8254.551.92
最低值35.68(35.68)38.2143.6151.92
平均值38.44(38.89)41.9848.3351.92
中位數38.29(38.75)42.1348.3951.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值31,886,68035,838,73042,472,15041,076,970
最低值30,451,69032,594,00035,688,23041,076,970
平均值30,962,42034,380,58038,596,60041,076,970
中位數30,761,64034,663,41038,740,06041,076,970

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS34.8330.0733.6725.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,827,35226,072,87425,399,89519,103,001

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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亞德客-KY894-0.89%
美元/台幣32.031-0.22%

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