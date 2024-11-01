鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至38.29元，預估目標價為1065元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.75元下修至38.29元，其中最高估值40.21元，最低估值35.68元，預估目標價為1065元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.21(40.81)
|45.82
|54.5
|51.92
|最低值
|35.68(35.68)
|38.21
|43.61
|51.92
|平均值
|38.44(38.89)
|41.98
|48.33
|51.92
|中位數
|38.29(38.75)
|42.13
|48.39
|51.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31,886,680
|35,838,730
|42,472,150
|41,076,970
|最低值
|30,451,690
|32,594,000
|35,688,230
|41,076,970
|平均值
|30,962,420
|34,380,580
|38,596,600
|41,076,970
|中位數
|30,761,640
|34,663,410
|38,740,060
|41,076,970
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|34.83
|30.07
|33.67
|25.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,827,352
|26,072,874
|25,399,895
|19,103,001
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 亞德客-KY(1590)股價拉至漲停，漲停價1005.0元，成交1,961張
- 〈熱門股〉投信連6買！亞德客-KY 2周漲近3成 再戰千金股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至39.44元，預估目標價為1088元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至39.23元，預估目標價為1079元
上一篇
下一篇