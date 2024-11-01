鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至12.45元，預估目標價為440元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.3元上修至12.45元，其中最高估值12.82元，最低估值11.89元，預估目標價為440元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.82(13.62)
|18.88
|22.62
|最低值
|11.89(11.32)
|14.27
|15.92
|平均值
|12.41(12.36)
|15.91
|18.74
|中位數
|12.45(12.3)
|15.34
|18.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22,166,210
|27,827,960
|31,623,620
|最低值
|20,724,000
|22,749,000
|26,646,000
|平均值
|21,449,100
|25,644,170
|28,732,800
|中位數
|21,456,830
|25,609,740
|28,491,790
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.45
|12.14
|9.96
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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