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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至12.45元，預估目標價為440元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.3元上修至12.45元，其中最高估值12.82元，最低估值11.89元，預估目標價為440元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.82(13.62)18.8822.62
最低值11.89(11.32)14.2715.92
平均值12.41(12.36)15.9118.74
中位數12.45(12.3)15.3418.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值22,166,21027,827,96031,623,620
最低值20,724,00022,749,00026,646,000
平均值21,449,10025,644,17028,732,800
中位數21,456,83025,609,74028,491,790

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.4512.149.965.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,676,04322,067,24217,584,02315,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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