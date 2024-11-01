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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.15元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.29元上修至-2.15元，其中最高估值-0.67元，最低估值-3.7元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.67(-0.67)2.089.1718.95
最低值-3.7(-3.7)-3.70.122.34
平均值-2.07(-2.26)-1.182.886.62
中位數-2.15(-2.29)-1.942.036.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.14億34.19億45.61億65.09億
最低值19.54億21.98億28.76億34.50億
平均值22.32億26.05億35.04億44.23億
中位數22.36億26.03億33.62億42.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-8.11-7.46-7.20-9.30-3.52
營業收入2.20億4.93億8.44億10.37億18.28億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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