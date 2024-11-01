鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.15元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.29元上修至-2.15元，其中最高估值-0.67元，最低估值-3.7元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.67(-0.67)
|2.08
|9.17
|18.95
|最低值
|-3.7(-3.7)
|-3.7
|0.12
|2.34
|平均值
|-2.07(-2.26)
|-1.18
|2.88
|6.62
|中位數
|-2.15(-2.29)
|-1.94
|2.03
|6.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.14億
|34.19億
|45.61億
|65.09億
|最低值
|19.54億
|21.98億
|28.76億
|34.50億
|平均值
|22.32億
|26.05億
|35.04億
|44.23億
|中位數
|22.36億
|26.03億
|33.62億
|42.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-8.11
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|營業收入
|2.20億
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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