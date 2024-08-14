鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.45元，預估目標價為294.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.54元上修至-2.45元，其中最高估值-0.67元，最低估值-3.9元，預估目標價為294.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.67(-0.67)
|2.08
|6.22
|7.59
|最低值
|-3.9(-3.9)
|-7.09
|-2.88
|2.34
|平均值
|-2.54(-2.57)
|-1.57
|1.89
|4.99
|中位數
|-2.45(-2.54)
|-1.93
|1.32
|4.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.42億
|31.47億
|41.66億
|50.10億
|最低值
|18.72億
|19.74億
|26.75億
|35.08億
|平均值
|21.75億
|25.06億
|33.19億
|41.73億
|中位數
|22.23億
|24.94億
|32.70億
|38.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-8.11
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|營業收入
|2.20億
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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