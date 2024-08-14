search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.45元，預估目標價為294.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.54元上修至-2.45元，其中最高估值-0.67元，最低估值-3.9元，預估目標價為294.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.67(-0.67)2.086.227.59
最低值-3.9(-3.9)-7.09-2.882.34
平均值-2.54(-2.57)-1.571.894.99
中位數-2.45(-2.54)-1.931.324.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.42億31.47億41.66億50.10億
最低值18.72億19.74億26.75億35.08億
平均值21.75億25.06億33.19億41.73億
中位數22.23億24.94億32.70億38.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-8.11-7.46-7.20-9.30-3.52
營業收入2.20億4.93億8.44億10.37億18.28億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

相關行情

台股首頁我要存股
阿里拉姆製藥267.63-0.94%

延伸閱讀


Empty