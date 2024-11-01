鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.1元下修至4.01元，其中最高估值5.67元，最低估值3.1元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.67(5.67)
|6.13
|7.27
|9.58
|最低值
|3.1(3.1)
|2.39
|3.14
|4.78
|平均值
|4.04(4.08)
|3.97
|4.85
|7.34
|中位數
|4.01(4.1)
|3.81
|4.7
|7.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.84億
|75.09億
|79.17億
|81.73億
|最低值
|62.05億
|60.44億
|63.07億
|79.58億
|平均值
|66.72億
|68.96億
|72.60億
|80.53億
|中位數
|66.92億
|69.41億
|73.46億
|80.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.32
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|營業收入
|50.82億
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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