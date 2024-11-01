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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.1元下修至4.01元，其中最高估值5.67元，最低估值3.1元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.67(5.67)6.137.279.58
最低值3.1(3.1)2.393.144.78
平均值4.04(4.08)3.974.857.34
中位數4.01(4.1)3.814.77.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值70.84億75.09億79.17億81.73億
最低值62.05億60.44億63.07億79.58億
平均值66.72億68.96億72.60億80.53億
中位數66.92億69.41億73.46億80.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.32-6.94-2.144.172.10
營業收入50.82億21.04億30.71億58.16億67.22億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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