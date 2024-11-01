鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾爾特拉(ALTR-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為109.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾爾特拉(ALTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.26元，其中最高估值1.39元，最低估值1.2元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.39(1.26)
|1.77
|2.01
|1.76
|最低值
|1.2(1.18)
|1.23
|1.48
|1.76
|平均值
|1.28(1.22)
|1.41
|1.7
|1.76
|中位數
|1.26(1.23)
|1.39
|1.66
|1.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.59億
|7.24億
|7.99億
|8.49億
|最低值
|6.50億
|6.97億
|7.54億
|8.49億
|平均值
|6.55億
|7.12億
|7.74億
|8.49億
|中位數
|6.54億
|7.11億
|7.72億
|8.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.11
|-0.14
|-0.12
|-0.55
|-0.11
|營業收入
|4.59億
|4.70億
|5.32億
|5.72億
|6.13億
詳細資訊請看美股內頁：
艾爾特拉(ALTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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