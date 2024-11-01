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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾爾特拉(ALTR-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為109.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾爾特拉(ALTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.26元，其中最高估值1.39元，最低估值1.2元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.39(1.26)1.772.011.76
最低值1.2(1.18)1.231.481.76
平均值1.28(1.22)1.411.71.76
中位數1.26(1.23)1.391.661.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.59億7.24億7.99億8.49億
最低值6.50億6.97億7.54億8.49億
平均值6.55億7.12億7.74億8.49億
中位數6.54億7.11億7.72億8.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.11-0.14-0.12-0.55-0.11
營業收入4.59億4.70億5.32億5.72億6.13億

詳細資訊請看美股內頁：
艾爾特拉(ALTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALTR

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