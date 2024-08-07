鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至3.92元，預估目標價為163.30元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.92元，其中最高估值5.2元，最低估值2.86元，預估目標價為163.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.2(5.2)
|6.38
|6.98
|9.08
|最低值
|2.86(2.86)
|2.67
|4.66
|9.08
|平均值
|3.88(3.81)
|4.32
|5.35
|9.08
|中位數
|3.92(3.8)
|4.29
|5.09
|9.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.68億
|74.29億
|78.76億
|82.20億
|最低值
|62.55億
|62.43億
|69.38億
|82.20億
|平均值
|67.66億
|71.06億
|75.42億
|82.20億
|中位數
|68.11億
|72.14億
|76.60億
|82.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|50.82億
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至3.68元，預估目標價為165.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富達全國資訊服務(FIS-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為83.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至9.4元，預估目標價為257.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際(TPX-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為59.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇