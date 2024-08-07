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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至3.92元，預估目標價為163.30元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.92元，其中最高估值5.2元，最低估值2.86元，預估目標價為163.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.2(5.2)6.386.989.08
最低值2.86(2.86)2.674.669.08
平均值3.88(3.81)4.325.359.08
中位數3.92(3.8)4.295.099.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值70.68億74.29億78.76億82.20億
最低值62.55億62.43億69.38億82.20億
平均值67.66億71.06億75.42億82.20億
中位數68.11億72.14億76.60億82.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入50.82億21.04億30.71億58.16億67.22億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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