鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估下修至8.97元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.15元下修至8.97元，其中最高估值9.76元，最低估值8.31元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.76(9.76)
|9.65
|10.5
|最低值
|8.31(7.84)
|7.99
|8.71
|平均值
|8.98(9)
|8.98
|9.63
|中位數
|8.97(9.15)
|9.17
|9.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|176.18億
|200.41億
|217.08億
|最低值
|148.89億
|163.89億
|171.85億
|平均值
|162.97億
|183.71億
|194.95億
|中位數
|161.61億
|186.44億
|200.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.87
|3.32
|5.23
|3.80
|11.62
|營業收入
|68.08億
|83.79億
|88.84億
|94.99億
|133.56億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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