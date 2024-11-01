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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估下修至8.97元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.15元下修至8.97元，其中最高估值9.76元，最低估值8.31元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.76(9.76)9.6510.5
最低值8.31(7.84)7.998.71
平均值8.98(9)8.989.63
中位數8.97(9.15)9.179.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值176.18億200.41億217.08億
最低值148.89億163.89億171.85億
平均值162.97億183.71億194.95億
中位數161.61億186.44億200.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.873.325.233.8011.62
營業收入68.08億83.79億88.84億94.99億133.56億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACGL

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