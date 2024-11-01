中國10月財新製造業PMI升至50.3 重返擴張區間

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-01 10:21

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《財新網》公布的最新數據顯示，中國 10 月製造業生產經營活動重現擴張，需求止跌回穩，市場信心回升。

《財新網》周五（1 日）公布的數據顯示，10 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 50.3，較 9 月回升 1.0 個百分點。

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值得注意的是，這項數據似乎並未提振投資人的信心，滬指周五早盤跌 0.28%，深成指跌逾 1%，創業板指跌 1.39%。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9 月底以來，中國政府陸續一系列增量政策，從財新中國製造業 PMI 各項數據看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒有所恢復，政策效果開始顯現。

不過，王喆強調，當前就業市場壓力依然較大，價格水準仍較為低迷，增量政策在擴內需、促就業、保民生等方面效果如何，值得密切關注。

此外，中國國家統計局周四公布的數據顯示，10 月製造業 PMI 上行 0.3 個百分點至 50.1，同樣回到擴張區間，結束了連續五個月的頹勢。

據《第一財經》報導，據財信研究院副院長伍超明分析，受一攬子政策提振需求向好預期、財政提速支撐基建需求釋放，以及「雙 11」促銷前置對工業生產形成支撐影響，製造業供需指標出現不同程度的回升。

中國物流信息中心專家文韜認為，結合來看，當前外需延續放緩態勢，但中國國內的需求明顯回升。企業調查顯示，反映市場需求不足的製造業企業數量下降，比重較上月下降接近 3 個百分點。

澳盛銀行集團（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）則說，這項數據代表第 4 季有一個好的開局，PMI 預料在接下來兩個月都會保持擴張。