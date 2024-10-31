鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.46元，其中最高估值3.07元，最低估值1.52元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.07(3.07)
|4.13
|4.94
|5.93
|最低值
|1.52(1.52)
|1.14
|2.11
|3.6
|平均值
|2.52(2.56)
|2.69
|3.34
|4.77
|中位數
|2.46(2.64)
|2.86
|3.36
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|174.28億
|177.32億
|181.53億
|182.52億
|最低值
|169.29億
|167.40億
|171.10億
|176.75億
|平均值
|172.37億
|173.29億
|176.72億
|179.64億
|中位數
|172.66億
|173.99億
|177.17億
|179.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.88
|-2.02
|2.41
|3.49
|3.19
|營業收入
|129.00億
|51.62億
|96.80億
|131.27億
|161.64億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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