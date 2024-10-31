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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.46元，其中最高估值3.07元，最低估值1.52元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.07(3.07)4.134.945.93
最低值1.52(1.52)1.142.113.6
平均值2.52(2.56)2.693.344.77
中位數2.46(2.64)2.863.364.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值174.28億177.32億181.53億182.52億
最低值169.29億167.40億171.10億176.75億
平均值172.37億173.29億176.72億179.64億
中位數172.66億173.99億177.17億179.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.88-2.022.413.493.19
營業收入129.00億51.62億96.80億131.27億161.64億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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