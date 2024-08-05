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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.67元，其中最高估值3.37元，最低估值1.95元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.37(3.13)4.135.055.93
最低值1.95(1.95)1.872.455.93
平均值2.69(2.68)3.093.695.93
中位數2.67(2.73)3.163.695.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值175.34億177.80億182.42億185.02億
最低值170.71億170.56億171.96億185.02億
平均值173.25億175.27億178.19億185.02億
中位數173.42億175.95億178.38億185.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.88-2.022.413.493.19
營業收入129.00億51.62億96.80億131.27億161.64億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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