鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.67元，其中最高估值3.37元，最低估值1.95元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.37(3.13)
|4.13
|5.05
|5.93
|最低值
|1.95(1.95)
|1.87
|2.45
|5.93
|平均值
|2.69(2.68)
|3.09
|3.69
|5.93
|中位數
|2.67(2.73)
|3.16
|3.69
|5.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|175.34億
|177.80億
|182.42億
|185.02億
|最低值
|170.71億
|170.56億
|171.96億
|185.02億
|平均值
|173.25億
|175.27億
|178.19億
|185.02億
|中位數
|173.42億
|175.95億
|178.38億
|185.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.88
|-2.02
|2.41
|3.49
|3.19
|營業收入
|129.00億
|51.62億
|96.80億
|131.27億
|161.64億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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