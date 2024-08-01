鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估上修至2.77元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.71元上修至2.77元，其中最高估值3.88元，最低估值1.95元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.88(3.88)
|4.83
|4.94
|5.93
|最低值
|1.95(2.26)
|2.23
|2.5
|5.93
|平均值
|2.76(2.76)
|3.19
|3.71
|5.93
|中位數
|2.77(2.71)
|3.26
|3.69
|5.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|175.15億
|177.94億
|183.58億
|185.02億
|最低值
|167.34億
|167.44億
|171.96億
|185.02億
|平均值
|172.51億
|174.51億
|178.03億
|185.02億
|中位數
|172.52億
|174.95億
|178.55億
|185.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.88
|-2.02
|2.41
|3.49
|3.19
|營業收入
|129.00億
|51.62億
|96.80億
|131.27億
|161.64億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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