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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估上修至2.77元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.71元上修至2.77元，其中最高估值3.88元，最低估值1.95元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.88(3.88)4.834.945.93
最低值1.95(2.26)2.232.55.93
平均值2.76(2.76)3.193.715.93
中位數2.77(2.71)3.263.695.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值175.15億177.94億183.58億185.02億
最低值167.34億167.44億171.96億185.02億
平均值172.51億174.51億178.03億185.02億
中位數172.52億174.95億178.55億185.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.88-2.022.413.493.19
營業收入129.00億51.62億96.80億131.27億161.64億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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