鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至4.11元，預估目標價為56元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.14元下修至4.11元，其中最高估值4.49元，最低估值3.94元，預估目標價為56元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.49(4.76)
|5.49
|5.9
|最低值
|3.94(3.79)
|3.41
|3.81
|平均值
|4.13(4.16)
|4.5
|4.71
|中位數
|4.11(4.14)
|4.65
|4.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|235,341,000
|272,987,170
|306,039,000
|最低值
|228,990,000
|236,986,790
|261,396,000
|平均值
|232,151,460
|256,065,640
|279,861,650
|中位數
|231,700,000
|258,334,000
|283,052,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.93
|7.09
|4.57
|2.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|222,533,000
|278,705,264
|213,011,018
|176,820,914
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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