美國總統大選影響 商總許舒博：川普不可控對台衝擊較大
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-01 15:33
美國總統大選在即，外界關心賀錦麗與川普誰上任？對台灣經貿將產生什麼影響？對此，全國商業總會理事長許舒博今 (1) 日認為，對台灣而言，賀錦麗比較在可控範圍內，而川普的言詞、思維非可控範圍，若川普當選對台灣衝擊可能會比較大。
許舒博指出，無論賀錦麗或川普當選，美國的保護主義、以美國優先的政策主軸不會變，不過目前無法評論誰會勝出，但美國仍是台灣非常重要的貿易夥伴，美國政府的決策與台灣息息相關，因此仍須密切關注。
許舒博進一步提到，相對賀錦麗來說，包括川普的言論及思維來看，不在可控範圍內，尤其對台積電 (2330-TW) 以及台灣半導體產業的誤解，相關人員應更詳細解釋，否則若川普當選，祭出相關政策，對台灣而言是很大的衝擊。
不過許舒博也強調，台灣僅能關心美國總統大選，無法主動做任何改變，也無法臆測，但無論最後由誰勝出，台灣皆須有相關策略及方針因應。
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