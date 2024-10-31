北韓發射洲際彈道飛彈 日股應聲摔落兩周高點 韓股開盤挫跌近2%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-31 10:30

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日本與南韓股市南韓綜合指數 (KOSPI) 今 (31) 日開盤下跌，日經 225 指數跌破 39000 點後縮小跌幅，南韓股市一度跌深近 2%，主要受到北韓今早向東部發射洲際彈道飛彈 (ICBM) 的影響。此外，日股投資人也在等待日本央行 (BOJ) 今日稍晚公布的最新利率決策。

南韓聯合參謀本部今日表示，北韓在當地時間今日上午 7 時 10 分 (台灣時間 6 時 10 分) 左右發現從平壤一帶向朝鮮半島東部海域發射 ICBM。

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日本防衛省今日也表示，北韓發射疑似彈道飛彈的物體，在日本當地時間 8 時 36 分 (台灣時間 7 時 36 分) 左右落下，首相石破茂對此表示，目前沒有造成傷亡損害的資訊，將在聽取詳細報告後召開國家安全保障會議。

日股投資人正等待日本央行 (BOJ) 今日中午公布的最新利率決策。市場普遍預期，由於政治不確定性和緊張的市場對前景蒙上陰影，BOJ 今日將按兵不動，並暗示將採取謹慎態度取消大規模貨幣刺激措施。

立花證券研究部總經理 Shigetoshi Kamada 表示：「日經指數跟隨美國股市昨夜跌勢回落，昨日漲幅過於強勁。」