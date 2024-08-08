鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估下修至-0.63元，預估目標價為92.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.5元下修至-0.63元，其中最高估值-0.3元，最低估值-0.89元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.3(-0.3)
|3.19
|7.43
|11.95
|最低值
|-0.89(-0.89)
|-0.33
|0.34
|3.5
|平均值
|-0.61(-0.56)
|0.95
|3.72
|7.41
|中位數
|-0.63(-0.5)
|0.62
|3.5
|7.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.75億
|10.42億
|16.42億
|23.98億
|最低值
|6.48億
|8.23億
|11.23億
|14.07億
|平均值
|6.64億
|9.25億
|13.68億
|18.83億
|中位數
|6.65億
|9.20億
|13.48億
|18.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.68
|-3.23
|-3.50
|-2.72
|-1.46
|營業收入
|6萬
|2,281萬
|8,380萬
|2.50億
|4.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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