挖礦競爭激烈！比特幣算力創歷史新高 分析師：美大選後 比特幣將衝破10萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-23 16:59

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最新數據顯示，比特幣 (BTC) 全網算力 7 日均線突破 700EH/s 大關，創歷史新高，顯示挖礦競爭激烈。自 4 月減半事件發生以來，比特幣算力上升逾 13%，過去 7 天上漲 6%。與此同時，比特幣算力價格觸及兩個月高點，達到每秒 50 美元以上，飆漲背後原因是比特幣交易費用和該數位代幣價格的上漲。

由於當前比特幣算力的飆升，加密貨幣市場預估比特幣難度將進行調整。比特幣難度每 2016 個區塊調整一次，今 (23) 日將調整一次，調整幅度料將超過 4%。

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另據 BitInfoCharts 數據，自 2021 年以來，比特幣的算力穩步增長。公開上市的美國礦商對此做出貢獻。

摩根大通出具最新研究報告指出，在美公開上市的比特幣礦商貢獻比特幣網路當前算力的 28.9%，且市佔率仍不斷上升，大幅提升美國在比特幣算力方面的主導地位。比特幣挖礦概念股價格上半月一直在上漲。

數據顯示 ，美國比特幣礦池上月帶來約四成的比特幣網路挖礦算力，而中國由於禁止所有加密貨幣交易所和公司之後，主導地位也隨之走降。

VanEck 數位資產研究負責人 Matthew Sigel 也進一步透露有關礦業公司新能源政策的細節。

此外，比特幣對機器學習和 AI 開發技術越來越感到興趣。