挖礦競爭激烈！比特幣算力創歷史新高 分析師：美大選後 比特幣將衝破10萬美元
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-23 16:59
最新數據顯示，比特幣 (BTC) 全網算力 7 日均線突破 700EH/s 大關，創歷史新高，顯示挖礦競爭激烈。自 4 月減半事件發生以來，比特幣算力上升逾 13%，過去 7 天上漲 6%。與此同時，比特幣算力價格觸及兩個月高點，達到每秒 50 美元以上，飆漲背後原因是比特幣交易費用和該數位代幣價格的上漲。
由於當前比特幣算力的飆升，加密貨幣市場預估比特幣難度將進行調整。比特幣難度每 2016 個區塊調整一次，今 (23) 日將調整一次，調整幅度料將超過 4%。
另據 BitInfoCharts 數據，自 2021 年以來，比特幣的算力穩步增長。公開上市的美國礦商對此做出貢獻。
摩根大通出具最新研究報告指出，在美公開上市的比特幣礦商貢獻比特幣網路當前算力的 28.9%，且市佔率仍不斷上升，大幅提升美國在比特幣算力方面的主導地位。比特幣挖礦概念股價格上半月一直在上漲。
數據顯示 ，美國比特幣礦池上月帶來約四成的比特幣網路挖礦算力，而中國由於禁止所有加密貨幣交易所和公司之後，主導地位也隨之走降。
隨著美國總統大選逼近，機構投資人對比特幣礦業股票表現出越來越大的興趣，一些分析師預測買進比特幣礦業股票，比持有比特幣更加安全。
其他資訊也顯示，機構投資人正押注比特幣礦業公司的能源發展。摩根士丹利全球研究主管鼓勵華爾街公司資訊長考慮投資比特幣挖礦。
VanEck 數位資產研究負責人 Matthew Sigel 也進一步透露有關礦業公司新能源政策的細節。
此外，比特幣對機器學習和 AI 開發技術越來越感到興趣。
由於興趣增加，華爾街交易員 Dark Horseman 預測比特幣前景看漲，美國大選後有望破 10 萬美元。
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