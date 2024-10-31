兩黨候選人均表態力挺 美大選妥妥贏家：加密貨幣

鉅亨網編譯許家華 2024-10-31 07:26

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2022 年加密貨幣崩盤已成往事，比特幣以 7.35 萬美元的價格強勢回歸，今年迄今漲幅超過 63%。類似 FTX 的可疑平台已不復存在，產業遊說和競選捐款在華盛頓成為一股強大力量，選舉週期內為國會和白宮競選活動提供了 1.3 億美元的捐款。

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明年的美國國會預計將成為史上最支持加密貨幣的國會之一，因為川普和賀錦麗都表示願意推動加密貨幣產業的目標。

加密貨幣公司對此持樂觀態度。 Coinbase Global 政策長 Faryar Shirzad 表示：「無論 11 月 5 日誰勝出，我對加密貨幣行業的前景依然樂觀，尤其是在兩黨願意合作的領域。」

一些分析師認為，今年的美國大選可能會成為比特幣和加密貨幣公司的成長催化劑。

SEC 主席或遭更替

B. Riley Securities 分析師 Hal Goetsch 在研發中指出：「從監管角度來看，2024 年大選可能是加密貨幣最重要的時刻之一。」

他認為，如果川普獲勝，將推出更多支持加密貨幣的措施。 Bernstein Research 稍早指出，若川普勝選，比特幣價格可能超過 8 萬美元，若賀錦麗入主白宮，則比特幣價格可能大幅下跌，原因在於她放寬監管的速度較慢。

由於許多加密貨幣公司是 SEC 的目標，這次大選對產業尤其重要。儘管 SEC 已批准比特幣 ETF，但 SEC 主席 Gary Gensler 對加密貨幣的立場依然強硬。

如果川普獲勝，Gensler 離任的可能性極大。雖然他的任期至 2026 年結束，但歷史上 SEC 主席通常在白宮易主時辭職。即使 Gensler 選擇繼續留任，川普也可以在當選後提名一位共和黨人擔任 SEC 主席。

如果賀錦麗獲勝，Gensler 的命運則不那麼明朗。包括 Mark Cuban 和 Ripple 聯合創始人 Chris Larsen 在內的一些民主黨主要支持者已向白宮施壓，要求撤換 Gensler，但賀錦麗若當選，她的官員任命需在參議院獲得通過，撤換 Gensler 將是一個複雜的問題。

區塊鏈協會執行長 Kristin Smith 認為，如果賀錦麗當選，Gensler 將繼續是加密貨幣產業面臨的最大風險。

拜登總統任內對加密貨幣行業實施了嚴厲打擊，賀錦麗試圖改變該行業對「民主黨是敵人」的看法，而川普則表示全力支持加密貨幣行業。

美國兩黨對加密貨幣的支持，源自於今年選舉週期大量的遊說和捐款。由 Coinbase、Ripple Labs 和 Andreessen Horowitz 等公司資助的政治行動委員會已經花費超過 1.34 億美元支持支持加密貨幣的候選人。

在計票開始之前，加密貨幣產業已取得重大勝利。由該行業出資的政治行動委員會在加州民主黨參議院初選中花費 1000 萬美元，支持加密貨幣的眾議員 Adam Schiff 和 Katie Porter 之間的對抗。政治行動委員會也支持華盛頓州和阿拉巴馬州的其他候選人。

加密貨幣產業希望國會通過兩項關鍵提案：為穩定幣設定標準，並將大部分加密市場從 SEC 監管中隔離，納入商品期貨交易委員會監管。

若川普當選總統，這些提案通過的可能性就更大。今年 5 月，美國眾議院通過了一項由共和黨人起草的法案，獲得了 Coinbase 及其他加密公司的支持。

即使賀錦麗勝選，相關立法也有可能推進。區塊鏈協會的 Smith 指出，11 月 5 日至明年 1 月 3 日的「跛腳鴨」期間是一個機會窗口，相關立法預計在今年內獲得通過。

需要注意的是，當政界人士不再忙於籌款和爭取選票，轉而處理更複雜的治理任務時，加密貨幣行業可能會在大選結束後受到冷落。 2025 年將迎來一場「立法戰」，在此環境下，兩黨提案通過的難度將增加。

哪些加密資產值得關注？

監管只是影響加密貨幣和相關股票價格的因素之一。從中期來看，比特幣和挖礦公司股票的漲跌往往取決於宏觀經濟趨勢。若川普獲勝，可能在大選結束後短期內提振比特幣價格，但選舉模型顯示，今年的大選結果難以預料。

如果監管環境放鬆，Coinbase 將成為受益者之一。瑞穗證券認為，如果 Gensler 被更友善的 SEC 負責人取代，該公司股價將會受益。

不過，也有分析人士建議投資人等待大選結果塵埃落定。 B. Riley Securities 的 Goetsch 表示：「在大選結果確定、監管規定明確之前，Coinbase 股價預計將保持區間波動。」