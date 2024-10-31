search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 04:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.98元，最低估值1.51元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.98(1.98)2.543.023.05
最低值1.51(1.51)1.782.393.05
平均值1.81(1.8)2.132.643.05
中位數1.81(1.78)2.152.613.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值17.51億20.05億22.84億
最低值17.32億19.03億21.62億
平均值17.42億19.68億22.32億
中位數17.41億19.75億22.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.53-0.03-0.50-0.480.35
營業收入8.24億8.43億10.24億12.46億15.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAY

相關行情

台股首頁我要存股
Dayforce公司70.087.29%

延伸閱讀


Empty