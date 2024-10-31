鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為71.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 04:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.98元，最低估值1.51元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.98(1.98)
|2.54
|3.02
|3.05
|最低值
|1.51(1.51)
|1.78
|2.39
|3.05
|平均值
|1.81(1.8)
|2.13
|2.64
|3.05
|中位數
|1.81(1.78)
|2.15
|2.61
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.51億
|20.05億
|22.84億
|最低值
|17.32億
|19.03億
|21.62億
|平均值
|17.42億
|19.68億
|22.32億
|中位數
|17.41億
|19.75億
|22.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.53
|-0.03
|-0.50
|-0.48
|0.35
|營業收入
|8.24億
|8.43億
|10.24億
|12.46億
|15.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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