鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為85.72元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 06:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.22元下修至4.12元，其中最高估值5.33元，最低估值3.29元，預估目標價為85.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.33(5.33)
|6.95
|10.59
|最低值
|3.29(3.29)
|4.48
|5.3
|平均值
|4.3(4.4)
|5.43
|6.33
|中位數
|4.12(4.22)
|5.12
|6.02
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|568.86億
|597.30億
|627.16億
|最低值
|524.66億
|524.66億
|547.94億
|平均值
|544.71億
|566.98億
|587.43億
|中位數
|543.19億
|563.37億
|586.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.89
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|營業收入
|551.94億
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|590.25億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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