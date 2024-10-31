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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為85.72元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 06:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.22元下修至4.12元，其中最高估值5.33元，最低估值3.29元，預估目標價為85.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.33(5.33)6.9510.59
最低值3.29(3.29)4.485.3
平均值4.3(4.4)5.436.33
中位數4.12(4.22)5.126.02

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值568.86億597.30億627.16億
最低值524.66億524.66億547.94億
平均值544.71億566.98億587.43億
中位數543.19億563.37億586.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.894.2719.078.024.28
營業收入551.94億489.82億666.57億655.91億590.25億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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