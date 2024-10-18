明揚三董事遭投資人保護中心提起訴訟 求償標額達13.22億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-18 19:26

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高爾夫球製造商明揚 (8420-TW) 及母公司明安 (8938-TW) 的合併案，已訂股權轉換基準日爲 11 月 29 日，明揚公司今 (18) 日發布重大訊息指出，明揚三名董事 (18) 日接獲投資人保護中心提出刑事附帶民事訴，訴訟標的金額達 13.22 億元。

明揚指出，明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式。

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投資人保護中心是對明揚劉安晧、呂英誠、鄭紹廷 3 人，於今日接獲投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法及刑事訴訟法，提起本件刑事附帶民事訴訟的代表訴訟，訴訟標的金額達 13.22 億元。

高爾夫小白球代工廠明揚 2023 年 9 月 22 日發生重大災害事件，明安基於企業價值極大化理念，預計透過股份轉換，以整合集團資源，從產品銷售、產能利用、客戶服務及人力資源等層面進行整合，資源使用將更加有效率，更具市場競爭力。對此一換股合併案，明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權，本次股份轉換的換股比例為明揚普通股每 1 股換發明安新發行普通股 0.54 股。