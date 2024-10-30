康芮颱風將襲台！台北股匯10/31休市 5檔除息順延

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 20:22

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康芮颱風將襲台，東半部首當其衝，北北基桃共同決議，明 (31) 日各機關學校停止上班及上課。證交所隨後公告，10 月 31 日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。台北外匯市場同步休市 1 天。

櫃檯買賣有價證券市場及衍生性金融商品市場、期貨交易所集中交易市場宣布 10/31 因颱風假休市 1 日 (包含一般交易時段及盤後交易時段)，店頭集中結算業務亦暫停營業 1 日。

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原定 10/31 除息的個股及 ETF 包括遠雄 (5522-TW)、奇偶 (3356-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、凱基 A 級公司債 (00950B-TW)、大華投等美債 15Y+(00959B-TW)、5 檔將順延 1 日除息。

北市府表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上 8 時宣布 10/31 各機關學校停止上班及上課。