工廠管理輔導法修正案三讀 「明揚」條款加重負責人罰款最高500萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 14:08

立法院今（7）日三讀通過行政院送請審議的「工廠管理輔導法」修正草案，主加重工廠負責人違反危險物品申報義務之處罰條款，最高裁罰金額提高 100 倍至 500 萬元，且採裁處罰鍰與限期改善併行，促使工廠落實危險物品申報，主管機關並適時稽查管理，避免發生環境污染、工安事故。

鑒於去年 9 月 22 日明揚國際科技公司大火案，造成重大傷亡，突顯業者未依工廠管理輔導法相關規定辦理申報危險物品或對危險物品數量、配置圖說等申報不實情事。為強化工廠危險物品之管理，經濟部研議多項精進作法。

首先從強化源頭管制著手，經濟部與環境部持續優化化學雲勾稽搜尋功能，並以彰濱產業園區作為示範場域，篩選出彰濱產業園區疑似應申報而未申報工廠 145 家名單，查報有 65 家廠商須補申報，執行成效良好。為擴大全國應用，經濟部已督導科學園區、科技產業園區及地方政府等主管機關查報疑似應申報而未申報工廠名單，並於 6 月底前完成抽查，以確保工廠皆已完成申報作業。至於化學雲自動勾稽程式之開發，規劃將於年 7 月底前完成，以利主管機關隨時產出疑似未申報危險物品資訊之工廠名單。

其次是修正相關子法，包括修正「工廠危險物品申報辦法」，增加動態申報機制，要求工廠負責人即時更新廠內危險物品變動資訊；修正「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法」，全面提高最低保險金額為現行 1 倍，總保險金額提高至新臺幣 7,200 萬元，以增加對第三人之保障。該二部子法已於上（4）月 24 日發布，並將於 6 月 1 日施行。

最後是修正工廠管理輔導法第五章罰則部分規定，主要修正重點為提高罰鍰額度：未依法申報危險物品，現行罰鍰額度為新臺幣 1 萬元以上、5 萬元以下，修法後罰鍰額度提高為新臺幣 5 萬元以上、500 萬元以下，俾利主管機關依個案違法情節行使裁罰權限。

且採裁處罰鍰與限期改善併行，現行規定需限期改善，屆期未改善始能裁罰，管制效果不足，修法後可直接處罰並同時命改善或申報，加強促使工廠依法申報之效果。