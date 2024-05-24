事故後停工至今 小白球廠明揚屏東二廠取得復工核准
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-24 19:27
生產高爾夫小白球的明揚 (8420-TW) 今 (24) 日發布重大訊息，明揚屏東二廠通過經濟部產業園區管理局高屏分局經審查，於今日取得復工核准，明揚將依復工人力狀況調整生產排程與產能，與客戶及供應商保持聯繫調整安排進出貨事宜。
明揚並指出，明揚屏東二廠在二廠於去 (2023) 年 9 月 22 大火災害事件前占原產能約 35%，復工後產能逐漸恢復。
明安 (8938-TW) 與明揚兩家母子公司，日前 日董事會雙雙通過，由明揚委託明安越南廠代工高爾夫小白球，明安則投資 4.74 億元，在明安越南廠建置小白球生產線，預定今年第三季完工，最快第四季底量產，每月產能 20 萬打。
明安與明揚在 4 月 15 日召開董事會決議，明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權，本次股份轉換的換股比例為明揚普通股每 1 股換發明安新發行普通股 0.54 股。
明安對此次對明揚的換股作業，預計增資發行普通股 14,418,845 股予明揚除明安外的持股股東，明揚預計於今年 5 月 27 日股東常會討論此案，待明揚股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，明安與明揚雙方，目前暫訂以 9 月 30 日爲股權轉換基準日。
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