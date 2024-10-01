強颱山陀兒來襲！台北股匯10/2休市一天 5檔除權息順延

颱風山陀兒已轉為強颱，全台 22 縣市明 (2) 日全部停止上班上課，證券交易所今 (1) 日宣布，因台北市政府宣布全體公教機關停止上班，因此，明日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。台北外匯市場同步休市 1 天。

此外，櫃檯買賣有價證券市場及衍生性金融商品市場、期貨交易所集中交易市場也都休市 1 日 (包含一般交易時段及盤後交易時段)，店頭集中結算業務暫停營業 1 日。