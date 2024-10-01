強颱山陀兒來襲！台北股匯10/2休市一天 5檔除權息順延
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 20:48
颱風山陀兒已轉為強颱，全台 22 縣市明 (2) 日全部停止上班上課，證券交易所今 (1) 日宣布，因台北市政府宣布全體公教機關停止上班，因此，明日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。台北外匯市場同步休市 1 天。
此外，櫃檯買賣有價證券市場及衍生性金融商品市場、期貨交易所集中交易市場也都休市 1 日 (包含一般交易時段及盤後交易時段)，店頭集中結算業務暫停營業 1 日。
原定 10/2 除權息的個股包括統一台灣高息動能 (00939-TW)、夏都 (2722-TW)、十銓 (4967-TW)、凌航 (3135-TW)、美好證 (6021-TW)，5 檔將順延 1 日除權息。另外，康霈 *(6919-TW) 新股掛牌亦順延 1 日。
強颱山陀兒逼近南台灣，氣象局針對北北基等 14 縣市發布豪、大雨特報， 台東、屏東嚴防超大豪雨。全台北中南東及離島共計 22 縣市政府，罕見全數宣布明天停止上班上課，防颱嚴陣以待。
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