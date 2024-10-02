22縣市停班課 台北股匯10/3續休市 8檔除權息順延

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-02 20:37

‌



山陀兒颱風持續影響台灣，全國 22 縣市連放第二日颱風假，證交所今 (2) 日再宣布 10 月 3 日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。台北外匯市場同步休市 1 天。

櫃檯買賣有價證券市場及衍生性金融商品市場、期貨交易所集中交易市場同步宣布 10/3 因颱風假休市 1 日 (包含一般交易時段及盤後交易時段)，店頭集中結算業務暫停營業 1 日。

‌

