22縣市停班課 台北股匯10/3續休市 8檔除權息順延
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-02 20:37
山陀兒颱風持續影響台灣，全國 22 縣市連放第二日颱風假，證交所今 (2) 日再宣布 10 月 3 日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。台北外匯市場同步休市 1 天。
櫃檯買賣有價證券市場及衍生性金融商品市場、期貨交易所集中交易市場同步宣布 10/3 因颱風假休市 1 日 (包含一般交易時段及盤後交易時段)，店頭集中結算業務暫停營業 1 日。
原定 10/3 除權息個股包含世德 (2066-TW)、達爾膚 (6523-TW)、創泓科技 (7714-TW)，連同 10/2 的統一台灣高息動能 (00939-TW)、夏都 (2722-TW)、十銓 (4967-TW)、凌航 (3135-TW)、美好證 (6021-TW)，總計 8 檔將順延至 10/4 進行除權息。
氣象署表示，山陀兒已降為中颱，持續滯留在台灣南部外海，強度逐漸減弱，不過，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，已針對屏東縣山區及台東縣發布局部大豪雨或超大豪雨特報。台北市政府晚間已宣布全體公教機關停止上班，全台 22 縣市連放兩日颱風假。
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