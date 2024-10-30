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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至15.26元，預估目標價為315.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:18


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.65元下修至15.26元，其中最高估值16.16元，最低估值14.37元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值16.16(16.16)18.6719.6
最低值14.37(14.37)15.4417.59
平均值15.31(15.56)17.2118.59
中位數15.26(15.65)17.1318.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.74億25.43億26.99億
最低值22.94億23.90億25.52億
平均值23.26億24.82億26.26億
中位數23.19億24.85億26.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.688.129.1412.4613.61
營業收入14.51億16.23億18.62億21.48億22.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXP

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