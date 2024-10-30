鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至15.26元，預估目標價為315.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:18
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.65元下修至15.26元，其中最高估值16.16元，最低估值14.37元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.16(16.16)
|18.67
|19.6
|最低值
|14.37(14.37)
|15.44
|17.59
|平均值
|15.31(15.56)
|17.21
|18.59
|中位數
|15.26(15.65)
|17.13
|18.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.74億
|25.43億
|26.99億
|最低值
|22.94億
|23.90億
|25.52億
|平均值
|23.26億
|24.82億
|26.26億
|中位數
|23.19億
|24.85億
|26.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.68
|8.12
|9.14
|12.46
|13.61
|營業收入
|14.51億
|16.23億
|18.62億
|21.48億
|22.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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