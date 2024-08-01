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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.EXP-US的目標價調升至280.5元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 00:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)提出目標價估值：中位數由270.5元上修至280.5元，調升幅度3.7%。其中最高估值320元，最低估值230元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Eagle Materials Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Eagle Materials Inc.今(1日)收盤價為274.53元。近5日股價上漲3.7%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股EXP市場預估目標價

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Eagle Materials Inc.273.593.01%

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