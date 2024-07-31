鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估上修至15.44元，預估目標價為277.10元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元上修至15.44元，其中最高估值16.39元，最低估值14.74元，預估目標價為277.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.39(16.37)
|19.43
|18.75
|最低值
|14.74(14.66)
|16.3
|18.22
|平均值
|15.51(15.24)
|17.28
|18.48
|中位數
|15.44(15.14)
|17.18
|18.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.49億
|26.40億
|27.21億
|最低值
|23.25億
|24.55億
|25.74億
|平均值
|23.80億
|25.43億
|26.72億
|中位數
|23.80億
|25.30億
|27.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.68
|8.12
|9.14
|12.46
|13.61
|營業收入
|14.51億
|16.23億
|18.62億
|21.48億
|22.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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