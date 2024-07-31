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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估上修至15.44元，預估目標價為277.10元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元上修至15.44元，其中最高估值16.39元，最低估值14.74元，預估目標價為277.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值16.39(16.37)19.4318.75
最低值14.74(14.66)16.318.22
平均值15.51(15.24)17.2818.48
中位數15.44(15.14)17.1818.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值24.49億26.40億27.21億
最低值23.25億24.55億25.74億
平均值23.80億25.43億26.72億
中位數23.80億25.30億27.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.688.129.1412.4613.61
營業收入14.51億16.23億18.62億21.48億22.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXP

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