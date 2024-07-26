〈日盛台駿將上市〉太陽能裝置3年內目標100MW 擬跨入儲能申請售電執照

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 18:13

日盛台駿 (6958-TW) 今 (26) 日舉行上市前業績發表會，公司主要業務為車輛分期、企業融資，近年也持續關注淨零轉型，投入再生能源及綠能產業融資，截至上半年，太陽光電系統容量已達 11.755 MW，預計今年底可達 20 MW，三年內目標提升至 100 MW，除了加強布建屋頂型、地面型太陽能裝置外，未來也將跨入儲能，希望能進一步轉型申請售電執照。

投資人關注日盛台駿未來綠能業務發展策略，營運長林慎之說明，2023 年 9 月，旗下子公司日盛汽車已更名為日盛全能源，衝刺綠能發展事業，轉型後也積極招募團隊，達到有效的業績成長。

林慎之透露，截至 2024 年上半年為止，建置的太陽光電系統容量達到 11.755 MW，合計有 21 座電廠，不只是在電廠的能見度看得到，更建置了專責團隊，除了台北總部外，在太陽能發展重鎮的南部高雄也建置經營團隊，期待在 2024 年底，建置容量應該可以達到 20 MW，目標三年內提升至 100 MW。

林慎之強調，這不只是為了整個企業集團帶來穩定的長期收益，更是為了善盡照顧環境、保護環境的企業責任。

短期計畫上，日盛台駿預計積極開發地面型、屋頂型的太陽能建置，會與 EPC 廠商合作，積極投入公標案的建置，以及自行開發，透過日盛台駿企業現有的 1 萬多家客戶，積極合作開發太陽能屋頂型裝置。

中長期來看，日盛台駿會跨入地面型的太陽能裝置，更積極的是投入儲能的建置，未來等到建置達到一定的量能後，就可以轉型來申請執照，售電給企業，現在企業都知道減碳的問題，大家都積極投入綠能，相信在政府推動用電大戶、以及企業需要乾淨的綠能下，未來的這部分的營收應該可以期待。

關於股利政策，日盛台駿強調，會依照公司章程規定，根據未來整體的營運狀況、資金需求以及財務結構等因素評估，每年會去做衡量發放股票股利或是現金股利的比率，但也不低於當年度可分配盈餘的 50% 為原則，其中現金股利的分派不低於 20%，過往三年，公司的配息率約當為當年度獲利的 65% 到 70% 左右。

中國大陸經濟展望保守 維持嚴謹風控策略

外界擔憂中國大陸市場景氣復甦緩慢問題，日盛台駿董事長簡志明坦言，今年一季，對岸不動產還是受到壓抑，消費性及就業等基本面問題，目前看法仍較保守，不過，我們對於這方面的品質控管，會隨時注意掌握它的行業別及景氣動向。

不管是台灣或大陸，基本上，日盛台駿的業務人員都會不定期拜訪客戶，提供客戶資金需求，再到審查人員，撰寫資金報告、審查報告，一定會把客戶的風險面揭露清楚，再給管理階層進行評估，同時，風險管理部門也有對各種不同行業別的客戶，都有做模組分析。

簡志明說明，當它的產業變動比較大，營運出現衰退，或興盛時期不同，就會有不同的限額控管，並實際了解客戶的需求，並強化貸放後的管理，假設客戶真的臨時碰到狀況，公司會去了解，是否為短期間的資金問題，若產業景氣仍舊很好，就會跟客戶協商，幫助客戶渡過難關，讓他的後續營運能夠順利。