〈焦點股〉第4檔租賃股報到！日盛台駿上市甜蜜漲逾1成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 11:22

‌



日盛台駿國際租賃 (6958-TW) 今 (20) 日以每股 30 元正式掛牌上市，成為國內第 4 檔租賃股，一早以 33.6 元開出，股價最高衝上 33.8 元，漲幅達 12.5%，蜜月行情甜蜜。

日盛台駿今年上半年營收新台幣 57.71 億元，年增 15.22%，稅後純益 2.81 億元，每股稅後純益 0.8 元。目前除深耕車輛與設備租賃業務外，企業融資與綠能投融資業務均加速成長，藉由擴大規模經濟以及跨入綠電交易，將挹注公司長期、穩定之獲利。

‌



董事長簡志明致詞時表示，租賃市場對於中小企業至關重要，透過租賃以融物取代融資，能有效降低資金取得門檻，中小企業可靈活運用資金，專注於核心業務和創新，同時保持穩定現金流，減少資金壓力。日盛台駿深耕租賃市場 40 多年，長期服務中小企業，滿足客戶一站式產品需求，提供車輛分期、企業融資、長期租車、綠能投融資等服務，目前事業版圖涵蓋兩岸與泰國。

外界關注如何與融資租賃三雄競爭，簡志明受訪時指出，觀察融資租賃市場的滲透率，也就是借款金額占資本支出比率，英國約 35%、美國約 22%、台灣僅約 11%、中國大陸不到 10%，顯示兩岸市場還是非常大、可持續開發，日盛台駿不只深耕兩岸及泰國，希望有機會擴展到其他國家，如馬來西亞、菲律賓等收益率較高、風險低的開發中國家，也期待承租業務範圍進一度擴大。

簡志明表示，在企業融資方面，日盛台駿將開發不同利基客群及管控風險，以壯大企金業務規模；在車輛業務方面，將優化車輛分期結構以提升收益，並擴大長租車市佔率。此外，將加速發展綠能業務，並持續評估策略性投資標的，進行垂直、水平業務整合。海外佈局方面，除今年新設的泰國子公司外，未來也會持續評估其他東協市場，增加營收來源，讓公司未來整體營運持續成長。

日盛台駿副董事長暨總經理朱志威則表示，永續發展已成為全球企業重要課題，日盛台駿近年積極發展綠能業務，包括太陽能、風能之過橋融資及太陽能電廠投資，不但能為客戶提供太陽能電廠建置期之短期專案融資服務，以減緩廠商資金壓力，而且透過參與投標、股權收購或自建太陽能電廠，響應再生能源政策。