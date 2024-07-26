〈日盛台駿將上市〉走出谷底！樂見降息循環大利多 海外布局首攻泰國

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 17:01

日盛台駿 (6958-TW) 今 (26) 日舉行上市前業績發表會，董事長簡志明坦言，過去兩年受到暴力升息、通膨影響，是融資租賃業營運的谷底，不過，若下半年進入降息循環，將是一大利多，可望挹注獲利成長；海外布局則瞄準東協市場，以泰國作為第一站，今年 5 月已在曼谷設立子公司。

日盛台駿股東結構方面，主要為二大股東，陳國和家族持股約 49%、單一法人股東王道銀行持股約 44%。日盛台駿已經獲得證交所通過上市案，預計 8 月下旬正式掛牌上市。

日盛台駿董事長簡志明致詞時指出，目前公司事業版圖涵蓋台灣、中國、泰國，2023 年受全球通膨、升息、庫存調整等影響，使得整體產業成長力道趨緩，但營收仍保持良好的動能，展現出公司的營運韌性，其中，企業融資貸款顯著增加，綠能投融資、汽機車分期等也加速擴展，同時加速布局東南亞市場，可望為營運帶來新動能。

外界關注，今年第四季可望進入降息循環，對日盛台駿營運有何影響？財務長王淑芬表示，過去這兩年，美國總共升息 6 次、3.5 碼，大家都有感受到升息、通膨帶來的影響，中小企業負擔也很大，不過，去年都已經反映資金成本，業務也回到合理的利潤，升息的影響降到最低了。

王淑芬進一步指出，時序進入第三季，大家都有嗅到升息尾聲的味道，一旦啟動降息循環，這對租賃公司來說將是一大利多，可望擴大所有業務的利差空間，業績將有更大的成長，挹注獲利增加。

對於未來營運展望，日盛台駿副董事長暨總經理朱志威表示，除了降息將對利差有幫助外，日盛台駿的核心就是持續支撐各國、各產業的資金需求，全方位促進經濟發展，以前、現在、未來都會持續做下去。

至於競爭優勢為何？朱志威強調，就是要強化企業價值，首先最重要的就是永續，今年可謂日盛台駿 ESG 元年，這 40 年來所累積下的客戶群、經驗、產業認知、客戶服務管理、風險管理等，都是永續的一環，風控也是獲得客戶支持的重要因素，最後則是彈性，我們擁有很多不同的產品別，希望保持彈性，繼續協助公司發展。

觀察日盛台駿近 3 年獲利表現，2021、2022、2023 年稅前盈餘分別為 8.15 億元、8.95 億元、8.78 億元；每股稅後純益 (EPS) 分別為 2.83 元、2.93 元、1.47 元。今年第一季稅前盈餘為 1.7 億元，EPS 為 0.31 元。

日盛台駿由日盛集團創立於 1981 年，實收資本額 35.12 億元，在台深耕超過 40 年，據點遍布全台，以企業長期租賃車、企業設備融資租賃、車輛分期為核心業務，2022 年 12 月與臺灣工銀租賃合併，擴大應收帳款受讓業務，導入綠能產業投融資業務，同年組建專責團隊擴大車輛分期業務，整合與共享集團資源，發展全方位融資租賃服務。