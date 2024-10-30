search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健(EHC-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.26元，其中最高估值4.45元，最低估值4.13元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.45(4.42)5.256.055
最低值4.13(4.1)4.434.715
平均值4.25(4.19)4.735.225
中位數4.26(4.18)4.635.155

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.64億58.77億64.38億66.50億
最低值52.85億57.10億61.70億66.50億
平均值53.36億58.13億63.02億66.50億
中位數53.44億58.17億62.91億66.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.612.854.112.703.47
營業收入46.05億46.44億51.22億43.49億48.01億

詳細資訊請看美股內頁：
恩康博思保健(EHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEHC

相關行情

台股首頁我要存股
恩康博思保健1007.42%

延伸閱讀


Empty