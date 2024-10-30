鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健(EHC-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.26元，其中最高估值4.45元，最低估值4.13元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.45(4.42)
|5.25
|6.05
|5
|最低值
|4.13(4.1)
|4.43
|4.71
|5
|平均值
|4.25(4.19)
|4.73
|5.22
|5
|中位數
|4.26(4.18)
|4.63
|5.15
|5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.64億
|58.77億
|64.38億
|66.50億
|最低值
|52.85億
|57.10億
|61.70億
|66.50億
|平均值
|53.36億
|58.13億
|63.02億
|66.50億
|中位數
|53.44億
|58.17億
|62.91億
|66.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.61
|2.85
|4.11
|2.70
|3.47
|營業收入
|46.05億
|46.44億
|51.22億
|43.49億
|48.01億
詳細資訊請看美股內頁：
恩康博思保健(EHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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