鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.53元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.54元上修至-0.53元，其中最高估值-0.38元，最低估值-0.61元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.38(-0.38)
|-0.09
|0.11
|0.17
|最低值
|-0.61(-0.61)
|-0.6
|-0.4
|-0.2
|平均值
|-0.52(-0.53)
|-0.33
|-0.13
|0.04
|中位數
|-0.53(-0.54)
|-0.32
|-0.15
|0.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|54.13億
|63.10億
|73.29億
|84.75億
|最低值
|52.61億
|57.86億
|65.41億
|73.04億
|平均值
|53.49億
|60.96億
|68.85億
|78.59億
|中位數
|53.46億
|61.00億
|68.19億
|79.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.75
|-0.65
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|營業收入
|17.16億
|25.07億
|41.17億
|46.02億
|46.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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