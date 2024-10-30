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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.53元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.54元上修至-0.53元，其中最高估值-0.38元，最低估值-0.61元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.38(-0.38)-0.090.110.17
最低值-0.61(-0.61)-0.6-0.4-0.2
平均值-0.52(-0.53)-0.33-0.130.04
中位數-0.53(-0.54)-0.32-0.150.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值54.13億63.10億73.29億84.75億
最低值52.61億57.86億65.41億73.04億
平均值53.49億60.96億68.85億78.59億
中位數53.46億61.00億68.19億79.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.75-0.65-0.31-0.89-0.82
營業收入17.16億25.07億41.17億46.02億46.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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