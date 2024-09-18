市場還能忍多久？核心廣告業務萎靡 Snap仍推第五代AR眼鏡

鉅亨網編譯許家華 2024-09-18 12:39

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Snap (SNAP-US) 周二 (17 日) 宣布推出其第五代 Spectacles 眼鏡，即可將數位圖形疊加到物理世界上的增強現實 (AR) 眼鏡。儘管 Snap 核心業務正面臨增長放緩的問題，但仍然堅持在 AR 技術上進行創新，試圖重新點燃市場的興趣。

目前此款最新的 Spectacles 眼鏡僅開放開發人員使用，倘若他們想為該設備打造 AR app，他們必須承諾每月支付 99 美元，為期一年。

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此外，Snap 還與聊天機器人 ChatGPT 製造商 OpenAI 合作，為開發人員提供工具，使他們能夠為智慧眼鏡建立和移植人工智慧 (AI) 功能。

Snap 趕在臉書母公司 Meta 發布新品前，宣布了第五代 Spectacles 眼鏡的消息，過後幾日，Meta 將於 9 月 25 日和 26 日舉行 Connect 活動，主題是「探索 AI 與混合實境的未來」。

產品特點

第五代 Spectacles 眼鏡結合了先進的攝影技術和 AR 功能，使用者可以透過眼鏡捕捉日常生活中的瞬間，並即時將其轉化為增強現實內容。這款眼鏡配備了高清攝像頭和多種感測器，能夠識別周圍環境，並在用戶的視野中疊加數位內容，提供沉浸式的互動體驗。

市場背景

Snap 8 月公佈最新季度業績後，由於低於分析師預期，股價下跌超過 20%，且投資人對低於預期的第三季財測也感到猶豫。

Snap 的核心業務，主要依賴於其社交媒體平台 Snapchat，近期卻面臨用戶增長停滯和廣告收入減少的困境。分析師指出，Snap 需要找到新的增長點，以抵消廣告市場的競爭壓力和經濟不確定性。儘管如此，Snap 對 AR 技術的投入顯示出其對未來的信心，並希望透過創新來吸引更多用戶和廣告商。

同業競爭

業界專家對 Snap 的新產品反應不一。一些分析師認為，增強現實技術仍然具有巨大的潛力，尤其是在年輕消費者中。然而，也有觀點指出，Snap 在 AR 領域的競爭對手，如 Meta (META-US) 和蘋果 (AAPL-US)，已經在市場上建立了強大的優勢，這使得 Snap 面臨更大的挑戰。

在 Snap 8 月發布財報的前一日，Meta 甫公布季度業績高於預期，激勵股價上漲 7%。該公司的 Reality Labs 部門第二季持續押注 AR 和 VR，虧損 45 億美元，其產品為 Quest VR 眼鏡。

自 2020 年以來，Meta 已在硬體研發方面投入了超過 630 億美元的費用，但尚未取得有意義的成功。

但華爾街對 Reality Labs 給予了耐心，因為該公司的廣告業務正在蓬勃發展。Meta 去年廣告銷售額為 1319 億美元，全年淨利為 391 億美元。與其相比，Snap 去年營收總額為 46 億美元，淨虧損為 13 億美元。

CCS Insight 首席分析師兼總監 Leo Gebbie 直接挑明，「Snap 的運作規模與 Meta 不同。」

為了引領和影響整個 VR 市場，Meta 虧本出售 Quest VR 耳機，Gebbie 預計，Meta 如果推出自家 AR 設備，也會採取類似的激進定價策略。

結論

目前尚不清楚投資人還能忍受 Snap 的硬體推動多久。Gebbie 坦言，Reality Labs 的虧損逐季擴大，投資者還能樂在其中，這是因為 Meta 從其廣告業務中獲得了足夠的利潤，反觀 Snap 則無此底氣，因此開發自家硬體所受的限制更大。