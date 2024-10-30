search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至2.07元，預估目標價為101.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.07元，其中最高估值3.25元，最低估值1.61元，預估目標價為101.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.25(2.25)4.716.137.14
最低值1.61(1.61)1.812.272.61
平均值2.14(2.02)3.224.214.82
中位數2.07(2.02)3.194.135.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.31億32.95億36.75億40.25億
最低值27.73億28.65億27.78億25.75億
平均值28.07億30.99億34.00億35.84億
中位數28.08億31.10億34.20億36.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.134.53-0.350.750.87
營業收入16.86億18.42億18.46億20.47億24.19億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMRN

相關行情

台股首頁我要存股
BioMarin製藥69.91-0.31%

延伸閱讀


Empty