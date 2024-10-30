鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至2.07元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.07元，其中最高估值3.25元，最低估值1.61元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.25(2.25)
|4.71
|6.13
|7.14
|最低值
|1.61(1.61)
|1.81
|2.27
|2.61
|平均值
|2.14(2.02)
|3.22
|4.21
|4.82
|中位數
|2.07(2.02)
|3.19
|4.13
|5.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.31億
|32.95億
|36.75億
|40.25億
|最低值
|27.73億
|28.65億
|27.78億
|25.75億
|平均值
|28.07億
|30.99億
|34.00億
|35.84億
|中位數
|28.08億
|31.10億
|34.20億
|36.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|營業收入
|16.86億
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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