〈財委會質詢〉彭金隆：金融併購擬修行政法規 支持金融優良整併不變

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 13:32

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中信金公開收購新光金申請案遭否准後，金管會主委彭金隆日前表示，將會檢討不明確的法規，立委持續於立法院財委會關切此議題。彭金隆今 (30) 日表示，關於「公開收購門檻是否提高」及「全現金收購」議題，他認為，金融機構整併應該要程序完備，目前評估不會修法，而是著手修正行政法規，採授權命令、子法方式，並強調金管會支持優良整併的立場並沒有改變。

國民黨立委林德福於財委會上提出質疑，金管會將檢討金控轉投資管理辦法，若把公開收購門檻從現有的 10% 股權往上提高，是否會增加金融機構大型化的難度，讓台灣金融機構的國際化、多元化及創新化變成「牛步化」？

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彭金隆回應，金融整併是國人高度關注的議題，從這次的案件可以看到，也有立委提出意見，現在的金控投資管理辦法中確實有些文字規定不夠明確，比如是否要調高公開收購門檻。

彭金隆說，金融市場的整併若沒有程序完備，確實比較容易產生這些看法，因此，根據這次案例，金管會研擬把法規明確化及符合現在國內實質需要，他強調，金管會支持優良整併的立場並沒有改變。

彭金隆進一步指出，以我國開放金控這 20 年的歷史來看，在現有法令制度下，整體金融機構的規模、實力、體質，都有很明顯的變化，金融機構不論是新南向或向全世界擴展，競爭力都在持續強化，希望金融業能夠在國際上更有競爭力。

銀行局長日前曾指出，從中信金案的經驗來看，公開收購門檻從過去 25% 降到 10%，可能會造成金融市場的紛爭，有必要朝調升方向來檢討。林德福追問，拉高公開收購門檻是不是降低金融市場紛爭、維護金融市場秩序的不二法門？

彭金隆回應，維護市場秩序是多面向，若金融併購過程，能取得一定控制力的股權，當然可以去整合公司意見，是有絕對的幫助。因此，當持有股權不具有控制力的話，從很多案例來看，未來確實會有爭議。

彭金隆強調，所有制度要根據環境來改變，金融市場也是，過去「金控法」設立時也曾參與，很清楚知道 20 年前立法的架構下，是希望透過擴大金融整合、異業的結合產生經營的綜效。

其中，很明顯在法規架構下，大部分是以合意為基礎的合併與收購，經過 20 年，雖然環境有所改變，但有一些基本精神必需維持。

林德福問及，此次「新新併」後，是否可能成為未來「非合意併購」的依循模式，基於金融機構併購不排除非合意的情況，對「非合意併購的公司董事之行為義務」，以及其所採「防禦措施之適法性」，金管會是不是也要一併考量納入明確規範，才能真正發揮經營效率，實質保障公司股東及利害關係人的權利？