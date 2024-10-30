〈雙11好康報你知〉icash Pay用戶突破150萬人 將推筆筆10%回饋搶新客

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-30 13:12

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統一超 (2912-TW) 轉投資愛金卡公司今 (30) 日宣布，旗下 icash Pay 愛金付成立滿 5 周年，用戶數突破 150 萬人，隨著雙 11 電商大檔期到來，將大手筆撒百萬點數，祭出不限通路、不限門檻，逢五加碼筆筆 10% 回饋活動，全力衝刺年底前的用戶量。

愛金卡說明，11 月 1 日起至 12 月底，每周五於全通路使用 icash Pay 消費，都能享有 10% OPENPOINT 點數回饋，不限通路，不限門檻可疊加，每戶回饋上限 50 點，每月總上限 250 萬點。

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不僅如此，icash Pay 為鼓勵用戶使用 TWQR 服務，自 11 月 2 日起於全台標示 TWQR 店家更提出筆筆回饋 100%OPENPOINT，還能搭配 icash Pay 新戶活動，每戶回饋上限 80 點。

同時，icash Pay 自 11 月 1 日起，攜手連鎖火鍋品牌千葉火鍋、連鎖寵物店寵物公園新上線。