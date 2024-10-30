〈焦點股〉網家股價觸及5字頭創近16個月新高 飆4根漲停後打開

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-30 11:12

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網家 (8044-TW) 在宣布統一 (1216-TW) 將入主成為持股 30% 的單一最大股東後，股價連飆 4 根漲停，今 (30) 日漲停終於打開，但仍一度逼近漲停價位 50.9 元，最高衝上 50.8 元，攻上 5 字頭，是去年 7 月以來新高價，隨著雙 11 全年最大電商節到來，網家也積極衝刺第四季的業績中。

網家指出，年終購物熱潮雙 11 將至，買氣已見升溫，據 Google 發布的 2024 台灣年終購物季消費者洞察報告，超過 80% 的受訪網購用戶表示將參與年終購物節。

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值得注意的是，國內消費者對年終購物的規劃趨提前，相關搜尋量自 9 月下旬顯著增加，網家預料，這股購物熱潮將延續超過 3 個月。

而從 PChome 24h 購物站上「10 月百貨週年慶」銷售趨勢來看，在 3C 家電部份，Apple 年度新品包含 iPhone 16 系列、Apple Watch Series 10、AirPods Max 新色的熱度持續不減，蘋果旗艦館近三周業績有逾 20% 的月增率。

另一方面，小家電如電暖器、除濕機在換季的帶動下，月增近 10%，市占率持續攀升的掃地機也出現 50% 的月增幅。

百貨品類則以美妝的銷售尤其突出，其中，專櫃保養達 30% 的月成長、醫美保養也有 20% 的增長。

此外，電子書及閱讀器的市場需求看漲，年增超過 20%。