【好康逗相報】市場資訊多空怎麼看？豐學PRIME即時帶你看，現在加入加碼送無印良品好禮即享券！

鉅亨研報 2024-10-30 13:38

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「台積電創下歷史天價、美國聯準會將降息、法人關注鴻海法說、輝達財報風向球」不論你是否為投資人，這類新聞標題時常映入眼簾，但資訊眾多時，如何辨別資訊能否為己所用，也成為相當重要的議題，因為資訊傳播越發迅速，一個不實的資訊就有可能驚動到市場。

例如 2024 年初某財經網紅因愚人節當日寫到巴菲特增持台積電，令市場聞之波動，這對於價差交易者而言，既是風險更是機會。

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然對普羅投資大眾而言，卻可能因此資訊而做出原先不會做投資，變相提高投資風險。

倘若我們可以有個高機率資訊正確的管道來吸收資訊，等同在投資前就幫荷包預先上了一道保險。

台積電法說過後，筆者回想起那些最初接觸投資的時日，當時不了解個股創下天價意謂什麼？聯準會降息會怎樣？公司法說如何影響市場？即便當時因養成蒐集資料的習慣，但時常對於資訊真偽無法驗證感到苦惱，使得在投資的道路上繞了許多彎。

豐學 PRIME 是與永豐投顧 30 位資深研究員協作，針對總體經濟、產業透視、個股動態、關鍵時事四大專欄撰寫，初衷是協助投資人更認識市場，並期待幫助投資人從內容中找到決策依據或激發出操作靈感。

透過豐學 PRIME 時，我們有機會了解法人面對市場的思維，縱使豐學 PRIME 不見得能夠替我們帶來資產立即性的轉變，但隨著時間的累積，思維、思考的變化，其實比起當日漲停板的股票，更容易實現時下人們所追求的「財富自由」

因為我們將不容易因短線波動恐懼賣出，更不會因一時營收衰退，就立刻改變最初投資的想法，在時事發生的當下，還能即刻知道法人觀點，從而降低因資訊而犯錯機率。

舉例來說，去年底紅海衝突造成航線生變，當時貨櫃航運類股出現不小漲跌幅，這時若是能判斷事件是短期、中期、還是長期、終端需求有無變化，就能夠決定是否參與行情以及持有的周期長短。

豐學 PRIME 專注在你的投資旅程，即將推出針對各種不同屬性的投資人，包含小白投資人、存股族、當沖族、波段交易等族群，提供對應的專屬懶人包。

透過時間累積，你將學習到更全面投資研究方式，知道應該關注哪些事情哪、能從哪找到投資機會、過濾不必要的雜訊，影響你的投資判斷。