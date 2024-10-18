愷森能源攜手美商GSSG Solar 開發220MW地面型光電案場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-18 16:49

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力麗觀光開發 (力麗店)(5364-TW) 轉投資子公司愷森能源今 (18) 日宣布，與美國再生能源基金管理公司 GSSG Solar 寰宇太陽能共同投入台灣太陽光電案場的開發，合作總裝置容量達 220MW，預計將在明年中取得施工許可後開始動工。

愷森能源指出，本次合作代表公司成為 GSSG Solar 在台灣最重要的戰略開發合作夥伴，雙方未來將攜手推動台灣能源轉型與永續發展。

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愷森能源目前已掌握中南部地區案件，合計總開發裝置容量 220MW 的太陽光電案場，整體合作計畫將依照申請進度，分階段陸續於 2025 年中取得施工許可後正式啟動建置工程。

GSSG Solar 預計整體專案將投入約新台幣 120 億元，由愷森能源負責開發整合及統包工程統籌。本次合作開發不僅將顯著提升國內再生能源綠電供應能力，更進一步減少對傳統發電模式對於化石燃料的依賴，加速推動台灣的能源結構轉型。

愷森能源與 GSSG Solar 的合作開發過程中，雙方始終秉持堅持珍惜土地的原則，深入評估每一個案件的環境影響，確保在開發光電案場的同時，有效維護生態環境及土地資源，與當地民眾進行良好完善的溝通。

GSSG Solar 資深經理 Eric Jan(ジャン ニェンジュ) 表示，很高興與力麗集團締結為合作夥伴，並期待在未來的日子裡能夠創造更多合作機會。愷森能源同時強調，公司致力於以負責任的態度進行土地開發，確保光電案場與環境共存共榮，並尊重土地價值，採取一切必要措施盡力避免對環境的影響。

力麗店子公司愷森能源本次與 GSSG Solar 的太陽光電案場開發合作，預期每年總計可發電 2.8 億度，可供應至少 7 萬戶家庭一整年的用電量；未來 20 年的累積發電量將超過 56 億度，也為再生能源供應做出可觀貢獻。