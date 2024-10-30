search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為115元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.51元，其中最高估值2.62元，最低估值1.35元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.62(2.62)7.4810.76
最低值1.35(1.35)3.745.07
平均值1.75(1.77)5.637.84
中位數1.51(1.56)5.627.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,368,88039,732,03047,243,170
最低值31,087,00035,450,00040,963,710
平均值31,327,02037,119,00042,659,380
中位數31,229,50037,048,84041,781,560

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
景碩105.5-6.22%
美元/台幣32.1010.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
景碩

76.92%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
景碩

76.92%

勝率

#下降三法

中強短弱
景碩

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty