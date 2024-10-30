鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為115元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.51元，其中最高估值2.62元，最低估值1.35元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.62(2.62)
|7.48
|10.76
|最低值
|1.35(1.35)
|3.74
|5.07
|平均值
|1.75(1.77)
|5.63
|7.84
|中位數
|1.51(1.56)
|5.62
|7.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,368,880
|39,732,030
|47,243,170
|最低值
|31,087,000
|35,450,000
|40,963,710
|平均值
|31,327,020
|37,119,000
|42,659,380
|中位數
|31,229,500
|37,048,840
|41,781,560
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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